Ucraina, accordo per eliminare le leggi anti protesta

23:37 - Opposizione e governo ucraini hanno trovato un accordo per l'abolizione delle contestatissime leggi anti-protesta dopo un incontro durato più di quattro ore. Il presidente Viktor Ianukovich ha proposto all'opposizione un'amnistia per i manifestanti antigovernativi arrestati, ma a patto che vengano sgomberati gli edifici pubblici occupati. Martedì sessione straordinaria del parlamento dedicata alla crisi politica in atto nel Paese.