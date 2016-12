Ucraina, 2,2 mld di euro per riarmo

10:21 - Il presidente ucraino Petro Poroshenko si è impegnato a investire 2,2 miliardi di euro per il riarmo e il rilancio delle forze armate, malgrado il collasso economico che minaccia il Paese, in pieno conflitto con i ribelli filorussi. "Fra il 2015 e il 2017 - ha promesso in un discorso tenuto in occasione dell'anniversario della nascita dell'Ucraina indipendente post sovietica - stanzieremo oltre 2,2 miliardi di euro per il riarmo".