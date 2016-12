Ucciso 12enne, Israele chiede scusa

16:36 - L'esercito israeliano si è scusato per la morte di Khalil Al Anati, il 12enne palestinese ucciso nel corso di un'operazione avvenuta nel campo profughi di al-Fawwar, vicino a Hebron, in Cisgiordania. Le truppe di Tel Aviv, in una nota, hanno ammesso di aver aperto il fuoco e di aver ucciso il ragazzino e hanno aggiunto che è stata aperta un'inchiesta da parte della Divisione criminale militare per chiarire le responsabilità.