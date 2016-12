Uccide il suo miglior amico poi posta messaggi di condoglianze su Facebook

08:49 - Ha ucciso il suo miglior amico e, solo poche ore dopo, per cercare di coprire le sue tracce ha postato su Facebook un messaggio di condoglianze. "Riposa in pace, mi mancherai", ha scritto Darren Wynne, irlandese di 21 anni, che è stato poi condannato all'ergastolo per l'omicidio di Jamie Lindsay, 20 anni.

"Eri come un fratello per me": ecco un altro messaggio pubblicato sul social network dal killer, che ha sparato al 20enne a bruciapelo mirando all'occhio con un fucile a canne mozze. Il delitto e i vari post su Fb risalgono al mese di aprile.



Dietro la brutale uccisione, un regolamento di conti per questioni di droga. A detta del condannato, infatti, Jamie Lindsay lo aveva minacciato per la sparizione di alcune piante di cannabis e lui aveva solo cercato di spaventarlo con il fucile, ma non l'aveva ucciso. La Corte tuttavia non ha creduto alla sua versione e ora è arrivata la condanna all'ergastolo.