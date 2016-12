24 maggio 2014 Ubriaco, elemosina una birra:

italiano ucciso a pugni nel Bronx La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza e il New York Post ha diffuso le immagini sul suo sito: la vittima è il 37enne Oliver D'Orio, cittadino italiano residente in Svizzera. E' caccia all'aggressore

17:32 - E' un cittadino italiano residente in Svizzera l'uomo ucciso nel Bronx, a New York, dopo un violento pugno sferratogli da un giovane in strada. A confermarlo sono le autorità italiane, che in un primo momento avevano escluso che la vittima fosse un nostro connazionale. Si tratta di Oliver Patrick D'Orio, aveva 37 anni e viveva a Zurigo. La terribile scena dell'omicidio è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza e diffusa dal New York Post.

Dal video sembra che l'uomo abbia chiesto a uno sconosciuto di offrirgli una birra. La reazione contro di lui è stata una violenta aggressione, che lo ha ucciso.



Nella città svizzera dove viveva, D'Orio lavorava per una compagnia di assicurazioni. La polizia è a caccia del killer.