Tycoon cinese porta a pranzo i senzatetto di New York e insieme cantano l'inno di Mao

10:00 - Il re cinese dei rifiuti invita a pranzo duecento senzatetto di New York. E nel bel mezzo del pasto, li costringe a cantare a squarciagola Learn from the Good Model Citizen Lei Feng, versione inglese dell'inno usato dal partito comunista di Pechino. Il generoso protagonista di questa storia è l'eccentrico tycoon cinese Chen Guangbiao, che ha offerto un pasto unico ai clochard alla Loeb Boathouse, il ristorante di lusso sul laghetto di Central Park.

Guangbiao ha pensato a tutto. Non solo ha convocato fotografi e operatori per riprendere con dovizia di particolari l'evento ma, nei giorni precedenti, ha anche fatto distribuire il testo del brano ai senzatetto di Manhattan.



Dalle tasche del magnate 46enne, che secondo Forbes avrebbe accumulato un patrimonio di 740 milioni di dollari, non sono però usciti che i soldi necessari per il pranzo di lusso. Niente "regalino" ai nullatenenti commensali e c'è chi non l'ha presa benissimo. Soprattutto tra i tanti clochard esclusi dal pranzo, rigorosamente a numero chiuso.



Non è certo la prima volta che il nome di Chen Guangbiao finisce sui giornali. Sia per ragioni di beneficenza, come quando destinò una cifra importante ai sopravvissuti allo tsunami giapponese, sia i suoi affari, come quando tentò la scalata al New York Times.