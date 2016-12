Tutti gli Obama domani a Roma

21:07 - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, arriverà domani a Roma accompagnato dalla moglie Michelle e dalle figlie Sasha e Malia. Lo scrivono alcuni siti belgi, di Het Laatste Niews, il più diffuso quotidiano fiammingo, e di De Standaard. Gli Obama avranno un'udienza dal Papa giovedì. La first lady Usa lascerà la Cina, dove è in visita, ma nel programma ufficiale della Casa Bianca non è indicata nessuna destinazione del volo di rientro.