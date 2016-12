Turchia, una corte amministrativa ordina lo stop al blocco di Twitter

12:16 - Una corte amministrativa di Ankara ha ordinato la sospensione del blocco di Twitter, deciso venerdì dal governo del premier Recep Tayyip Erdogan. La decisione di bloccare il sito di micro blogging ha suscitato una pioggia di condanne da tutto il mondo. Secondo la stampa turca non governativa, il bando di Twitter è stato deciso da Erdogan per impedire l'uscita di nuove rivelazioni a pochi giorni dalle elezioni amministrative del 30 marzo.

Da settimane sulle reti sociali escono intercettazioni compromettenti per il premier e per altre personalità del governo islamico, accusati in particolare di corruzione. Contro la decisione di bloccare Twitter sono stati presentati in Turchia diversi ricorsi, in particolare dall'ordine degli avvocati e dall'opposizione. Il presidente Abdullah Gul si è dissociato dalla decisione di Erdogan, che è stata criticata da Ue e Usa. Anche la corte costituzionale turca dovrebbe pronunciarsi a breve.



Non è chiaro per il momento se il governo intenda adeguarsi alla sentenza della corte amministrativa di Ankara, riautorizzando l'accesso a Twitter. Gli utenti turchi hanno aggirato il bando attraverso canali alternativi. Il traffico di tweet turchi, che era aumentato subito dopo il bando, è diminuito negli ultimi giorni.