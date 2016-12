19:34 - La forze dell'ordine turche sono intervenute con lacrimogeni e idranti per disperdere una dimostrazione antigovernativa animata da migliaia di persone. I dimostranti sono scesi in piazza nel centro della Capitale, Istanbul, per protestare contro la recente legge che mette sotto controllo il web. Lo riferiscono i media locali e gli stessi attivisti.