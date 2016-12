13 agosto 2014 Turchia, su Twitter "volano" ciabatte e pantofole contro il machismo islamico Nuova forma di protesta social che trae spunto dal gesto fatto in Parlamento dalla deputata femminista di opposizione Aylin Nazhaka Tweet google 0 Invia ad un amico

19:24 - In Turchia dilaga su Twitter una nuova protesta a colpi di ciabatte contro il machismo del potere islamico del premier Recep Tayyip Erdogan, eletto domenica nuovo Capo dello Stato. Dopo la campagna delle donne che ridono in risposta al vicepremier Bulent Arinc che aveva raccomandato alle turche di non essere provocanti e di "non ridere in pubblico", il social si è riempito di foto di scarpe e pantofole pronte al lancio.

Molte donne, ma anche diversi uomini, hanno aderito all'iniziativa #geliyorterlik (#arrivalaciabatta), ispirandosi alla deputata femminista di opposizione Aylin Nazhaka che in Parlamento, aggredita verbalmente dai colleghi dell'Akp, il partito islamico di Erdogan, ha fatto il gesto di prendere una scarpa per lanciarla contro di loro.



Nazhaka stava presentando una proposta di legge a sostegno delle migliaia di donne vittime di violenaze nel Paese, denunciando come a 5mila di loro, sottoposte a misure di protezione non sia stato concesso votare alle presidenziali. La deputata socialdemocratica ha reagito agli insulti piegandosi per prendere una scarpa, poi ha cambiato idea.