Turchia, polizia prende a botte un commerciante: ma è innocente

11:20 - Questo video, registrato dalle telecamere a circuito chiuso di un negozio, a Istanbul, è l'ennesima conferma dell'aggressività della polizia turca. Un esercente infatti è stato preso a botte senza alcun motivo dagli agenti pochi giorni fa. Probabilmente è stato scambiato per qualcun'altro, ma in realtà era innocente. Il ragazzo infatti si trovava ancora dentro il suo esercizio commerciale quando sono avvenuti alcuni tafferugli in strada. Una volta uscito per vedere cosa stava succedendo, la polizia lo ha attaccato.