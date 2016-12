Turchia, Erdogan vince presidenziali

22:48 - Il premier islamico turco Recep Tayyip Erdogan ha vinto fin dal primo turno le elezioni presidenziali, ottenendo più del 50% dei voti, secondo i dati diffusi dai media di Ankara. Con il 90% delle schede scrutinate Erdogan, 60 anni, ottiene il 51,8% dei suffragi, secondo i dati diffusi da Ntv. Il principale candidato dell'opposizione Ekmeleddin Ishanoglu ottiene il 38,5% e si è già congratulato con il vincitore.

Il principale avversario di Recep Tayyip Erdogan alle presidenziali turche Ekmeleddin Ihsanoglu ha infatti ammesso la sconfitta auspicando "buona fortuna al nostro primo ministro, che diventa il nuovo presidente". Il candidato curdo Selahattin Demirtas ha ottenuto il 9,7%



La preghiera in moschea - Dopo l'annuncio della vittoria, il premier si è recato a pregare a Istanbul nella moschea Eyup Sultan. Il luogo di culto fu edificato per volere di Maometto II il conquistatore di Costantinopoli: vi si recavano i nuovi sultani a pregare prima di assumere il potere.



Si tratta dell'ottava vittoria elettorale consecutiva di Erdogan sull'opposizione laica da quando è arrivato al potere con il suo partito islamico Akp nel 2002. Se i dati ufficiali confermeranno la tendenza, Erdogan sostituirà alla fine di agosto il compagno di partito Abdullah Gul a Palazzo Cankaya, il palazzo presidenziale costruito quasi un secolo fa per il fondatore della repubblica turca Mustafa Kemal Ataturk.



L'opposizione teme che sotto la sua presidenza imprima una ulteriore stretta autoritaria e islamica al paese. Erdogan non ha nascosto che intende mantenere il controllo del paese nella sua nuova funzione di capo dello stato, spostando parte dei poteri finora conferiti al primo ministro.