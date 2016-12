Turchia, Erdogan contro Internet

07:41 - Il primo ministro turco, Recep Tayyp Erdogan, coinvolto in uno scandalo politico-finanziario, ha minacciato di far proibire YouTube e Facebook in Turchia dopo le elezioni municipali del 30 marzo. "Ci sono delle nuove misure che noi prenderemo - ha detto in una intervista alla tv privata ATV -, compresa una interdizione di YouTube e Facebook". Su Internet sono state diffuse telefonate del premier che lo coinvolgono direttamente in un caso di corruzione.