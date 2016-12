09:42 - La decisione del premier turco, Recep Tayyip Erdogan, invischiato negli scandali di corruzione, di bloccare l'accesso a Twitter nel Paese non ha interrotto il traffico del social network in Turchia ma, anzi, pare averlo persino aumentato del 33%. Dalle 23 di giovedì alle 12 di venerdì ci sono stati infatti 6 milioni di tweet turchi, contro 4,5 milioni del giorno precedente quando il bando non era ancora stato introdotto.