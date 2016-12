Turchia, 15enne incinta dopo lo stupro dei cugini: il clan la uccide

15:46 - Uccisa dai famigliari per salvare l'onore del clan. E' successo a Hasret, 15 anni, a Batman, cittadina nel Mar Nero, due anni fa, ma soltanto adesso un'inchiesta della magistratura locale ha portato alla luce la vicenda. La ragazzina era stata violentata da due cugini più grandi e, quando è rimasta incinta, la famiglia ha deciso di lavare il disonore strangolandola e abbandonando il corpo in una cava di sabbia.

La giustizia del clan - Hasret aveva subito uno stupro da parte dei cugini Serhildan e Ozcan, più grandi di lei.



Quando la ragazzina ha scoperto di essere rimasta incinta, non è stato possibile risalire all'identità del padre per "riparare" l'accaduto.



Così 12 membri del clan, fra cui il nonno e la nonna di Hasret, tre zii, tre zie e due cugini, si sono riuniti e hanno emesso una sentenza di morte per cancellare il "disonore".



Uno zio è stato incaricato di portare Hasret in una cava di sabbia, strangolarla e abbandonare il corpo sul posto. Nessuna pena, invece, è stata immaginata per gli autori dello stupro.



I dodici membri del clan sono ora incriminati per istigazione all'omicidio e per omicidio di una donna per motivi tribali. Rischiano l'ergastolo.



La piaga degli abusi in Turchia - La Turchia del presidente islamico Recep Tayyp Erdogan non è nuova a casi di abusi e l'opposizione accusa il governo di non fare abbastanza per contrastare la violenza sulle donne.



Secondo dati resi pubblici dal ministero della giustizia di Ankara, in risposta a una interpellanza dell'opposizione, in Turchia si registrano ogni mese 650 casi di abusi su minori.