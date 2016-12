Turchia, 130 arresti dopo scontri

17:19 - Almeno 138 persone sono state arrestate e 51 ferite in modo lieve a Istanbul, nel corso di scontri tra polizia e manifestanti scesi in piazza per celebrare il Primo Maggio nonostante il divieto del governo. Lo rende noto l'Associazione degli avvocati progressisti. Quasi tutti i feriti sono stati intossicati dai gas lacrimogeni. Le forze dell'ordine sono intervenute in alcuni quartieri di Istanbul per disperdere i dimostranti.