Tunisia, nella nuova Costituzione introdotta la parità tra uomo e donna

14:00 - Svolta in Tunisia per i diritti delle donne. L'Assemblea Costituente del Paese ha infatti approvato l'articolo 45 della futura Costituzione in cui si introduce il principio della parità tra uomo e donna nelle assemblee elette. L'articolo ha ricevuto 116 voti favorevoli su 188.

"Stessi diritti e stessi doveri" - La Costituente aveva già approvato un ulteriore articolo, il numero 20, del progetto di Costituzione che introduceva per la prima volta nel Paese l'uguaglianza "senza alcuna discriminazione" di cittadini e cittadine di fronte alla legge. "Tutti i cittadini e le cittadine hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri davanti alla legge senza alcuna discriminazione", recita l'articolo 20, frutto di un compromesso tra gli islamici di Ennahda (al governo) e l'opposizione laica.