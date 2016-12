15 marzo 2014 Tucker, il bimbo di 3 anni che gioca sulla tomba del fratellino: "Così lo sento vicino" La mamma ha trasformato il loculo in un luogo rassicurante dove il primogenito può cantare ninne nanne al neonato morto per una malformazione al cervello Tweet google 0 Invia ad un amico

16:25 - Inseparabili per l'eternità. I piccoli Tucker e Ryan continuano ad "abbracciarsi" anche se il secondo bimbo è scomparso dopo soli cinque giorni dalla nascita a causa di gravi malformazioni cerebrali. Quando la mamma, la signora Ashlee Hammac, si reca al cimitero di Lake City, Florida, per pregare sulla tomba del neonato porta con sé pure il primogenito di 3 anni. Per mantenere vivo il legame tra i due figli ha pensato di coprire la piccola tomba con della sabbietta colorata sulla quale Tucker può giocare e condividere il proprio tempo con lo sfortunato fratellino. "Lui viene sempre lì con me, si siede là fuori, canta ninne nanne e parla a lui, proprio come se fosse ancora vivo", ha spiegato la signora. Nei mesi successivi alla scomparsa di Ryan, Ashlee e la sua famiglia hanno lanciato una organizzazione non-profit chiamata "Pages to Memorie" che vuole far conoscere i problemi alla placenta che hanno causato la malformazione e la morte del piccolo.