8 febbraio 2014 Treno deraglia sulle Alpi francesi

Masso su rotaie: morte 2 donne, 9 i feriti L'incidente in Alta Provenza, sul tratto che collega Nizza a Digne-les-Bains. Le vittime sono due donne, una francese e una russa

20:01 - Due persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno regionale ad Annot, sulle Alpi dell'Alta Provenza, nel sud della Francia. Una delle vittime è una turista russa, mentre l'altra è una donna francese, originaria della regione dell'Alta Provenza. Tra i feriti, uno dei quali è grave, c'è anche il conducente. Il convoglio, che collega Nizza a Digne-les-Bains, è uscito dai binari per la caduta di un masso sulle rotaie.

Nell'impatto, una carrozza si è ribaltata. "Uno dei vagoni - ha detto Quentin Bonnard, un testimone - è rimasto sulle rotaie, mentre l'altro è pericolosamente in bilico, trattenuto dagli alberi". Tutti i 34 passeggeri sono stati evacuati, ha detto il procuratore della Repubblica di Digne, Stephane Kellenberger.



Un testimone racconta: "E' caduto un masso enorme" - "Un enorme masso è sceso giù dalla montagna e ha urtato il primo vagone. Probabilmente pesava tra le 34 o le 35 tonnellate, poi si è diviso in due pezzi". E' questa la drammatica testimonianza, raccolta dal quotidiano Nice Matin, di un passeggero che era a bordo del treno. "Fortunatamente i soccorsi sono arrivati dopo cinque minuti".



Soccorsi rallentati dal maltempo - A bordo del treno ci sono state scene di terrore al momento dell'incidente. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed equipe mediche. Il maltempo però sta rendendo difficili le operazioni di soccorso, come ha detto il ministro dell'Interno francese Manuel Valls, aggiungendo che il titolare dei Trasporti Frederic Cuvillier "sta seguendo la vicenda in prima persona". In totale sono 110 i vigili del fuoco e 32 i mezzi arrivati sul posto. Tra questi, anche due elicotteri.