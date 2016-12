26 marzo 2014 Tragico rogo in Spagna, 4 fratellini

muoiono bruciati vivi nella loro casa Incendio a Tarragona. Il padre dei bambini è rimasto gravemente ustionato. La madre, un altro figlioletto di due anni e il figlio maggiore di 18 sono stati salvati

14:49 - Quattro fratellini spagnoli di età compresa fra i 3 e i 12 anni sono morti nel rogo della loro abitazione, nel comune di El Vendrell, in provincia di Tarragona (Catalogna). L'incendio si è sviluppato intorno alla mezzanotte per cause in corso di accertamento. Il padre dei bambini è rimasto gravemente ustionato, mentre la madre, un altro figlioletto di due anni e il figlio maggiore di 18 sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

L'allarme è giunto a mezzanotte al centralino dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, sono riusciti a domare le fiamme, ma hanno recuperato i corpi senza vita di quattro bambini di 3, 5, 8 e 12 anni. Il padre, di 51 anni, è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale. Secondo testimonianze raccolte fra i vicini, nella casa, al quarto piano di un edificio in via del Mig, vivevano nove persone della stessa famiglia.



La polizia catalana ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. Sulle cause della tragedia, l'assessorato agli Interni del governo catalano non ha anticipato ipotesi, in attesa dei risultati delle indagini.