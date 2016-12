Tragica regata: un morto a Cape2Rio La gara di vela sotto la tempesta

15:09 - Incidente mortale alla Cape2Rio, la regata transoceanica che da Città del Capo raggiunge Rio de Janeiro, con la Maserati di Giovanni Soldini al comando. Un membro dell'equipaggio del team angolano del Bavaria 54 "Bille" ha perso la vita e altri sono rimasti feriti dopo che l'imbarcazione è stata disalberata. Proibitive le condizioni del mare, hanno detto gli organizzatori, che non hanno ancora reso note le generalità della vittima.

Anche la Gmt Maserati, su cui sta viaggiando Soldini con l'equipaggio italiano, è stata messa a dura prova dalle pessime condizioni meteorologiche che imperversano sul mare del Brasile. Vento e onde hanno spezzato un palo dello stacking, che serve a sostenere le vele adagiate sul ponte. Il palo ha sfondato il ponte provocando un buco da cui è entrata moltissima acqua. Il buco è stato prontamente riparato con un tappo di monolitico di carbonio fissato al ponte con della colla strutturale a presa rapida e quattro viti portanti. Ma gli interni di Maserati sono fradici.



Dopo il passaggio del fronte, c'è stata qualche ora di relativa tranquillità, con vento steso dai 30 ai 40 nodi, volando a 20 nodi di velocità tra onde, pioggia e nebbia. Ma in tarda mattinata il vento aveva ripreso forza stabilizzandosi sui 50 nodi da sud. "C'è un mare pazzesco e raffiche di vento fortissime", aveva detto Soldini da bordo. "E per di più diluvia. Siamo un po' preoccupati per le altre barche; a differenza di Maserati che è solida e da corsa, ci sono anche imbarcazioni piccole, non preparate, che partecipano alla Cape2Rio. Ora stiamo navigando con tre mani e la tormentina. Queste condizioni così dure rimarranno stabili per le prossime 12 ore, poi si vedrà".



Intanto, l'imbarcazione azzurra, partita domenica alle 14 locali (erano le 13 italiane) da Cape Town per raggiungere Rio de Janeiro. E anche se il fronte freddo è stato meno violento del previsto, con raffiche a 40 nodi invece dei 60 attesi, ha messo a dura prova la barca e l'equipaggio.



Gmt Maserati è in prima posizione a 3.100 miglia da Rio (su 3.300 complessive), seguita a 25 miglia di distanza dal 52 piedi australiano Scarlet Runner, e a 30 miglia dall'open 60 sudafricano Explora.