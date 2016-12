Traghetto Corea,riprese le ricerche

06:00 - Sono nove le vittime accertate dell'affondamento del traghetto Sewol, avvenuto mercoledì mattina al largo della costa meridionale della Corea del Sud. Sono 287 i dispersi sul totale di persone a bordo rivisto dal governo, ancora una volta, da 462 a quota 475, tra cui il gruppo di 325 studenti. Già in salvo 179 persone, con 101 ricoverati in ospedale. Le ricerche dei superstiti sono riprese in mattinata, in una disperata lotta contro il tempo.