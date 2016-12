Traghetto Corea fu evacuato tardi

08:06 - Il capitano del traghetto sudcoreano affondato con 475 persone a bordo dopo l'arresto si è difeso affermando di aver ritardato l'evacuazione della nave a causa del mare agitato e dell'assenza di imbarcazioni di soccorso. Per questo, i passeggeri, ai quali è stato ordinato di non muoversi, sono di fatto rimasti bloccati per oltre 40 minuti. Quando il traghetto è cominciato ad affondare, per molti di loro era ormai troppo tardi.