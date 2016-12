12:33 - Un viadotto in costruzione è crollato in Brasile a Belo Horizonte, una delle città dove si stanno disputando le partite per i Mondiali di calcio. Le macerie hanno schiacciato due camion, un'auto e un autobus di linea. Il bilancio è di due morti e 19 feriti, otto in gravi condizioni.

I vigili del fuoco hanno estratto dall'autobus i due cadaveri e i feriti, ma non sono ancora riusciti a raggiungere l'auto. A bordo dei due camion, invece, non dovrebbe trovarsi nessuno. Il viadotto crollato, una delle opere previste per i Mondiali di calcio e non ancora completata, si trova nei pressi dello stadio Mineirao, che l'8 luglio ospiterà una delle semifinali dei Campionati del mondo.