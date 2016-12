Tokyo, 420 intossicati da surgelati

10:22 - Oltre 420 persone sono rimaste intossicate in Giappone dal consumo di cibi surgelati con alta concentrazione di pesticidi (fino a 2,6 milioni di volte i limiti legali consentiti). Nel mirino sono finiti nove prodotti di Aqlifoods. Per la polizia della prefettura di Gunma potrebbe trattarsi di un sabotaggio: dato che il pesticida non è funzionale al normale processo di produzione, si sospetta che qualcuno abbia volutamente contaminato i prodotti.