21:02 - Accoglienza trionfale per Iulia Timoshenko in piazza a Kiev: l'ex premier arringa la folla su una sedia a rotella. "Ucraina libera!" ha gridato. "Gli eroi non muoiono mai, saranno sempre la nostra ispirazione", ha detto parlando delle vittime degli ultimi giorni e poi ha avvertito: "Se qualcuno vi dice che avete finito il vostro lavoro e dovete andare a casa non gli credete: dobbiamo andare avanti fino alla fine".