Timoshenko: non voglio fare premier

15:35 - "Vi chiedo di non considerare la mia candidatura a primo ministro": così la leader dell'opposizione ucraina, Iulia Timoshenko, scrive su una nota, pubblicata sul sito web del suo partito. Intanto è caccia agli ex responsabili del governo: sulle arterie verso l'aeroporto di Kiev, i manifestanti hanno improvvisato alcuni check-point dove controllano, armati di mazze e bastoni, tutte le auto per impedire che i "ricercati" lascino il Paese.