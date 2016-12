07:53 - Una monaca tibetana si è data fuoco in segno di protesta contro l'egemonia cinese in Tibet. Il fatto è accaduto nei pressi di un monastero nella contea di Bathang, nella provincia del cinese del Sichuan. La polizia è immediatamente intervenuta a spegnere le fiamme portando la donna in ospedale. A seguito dell'incidente sono stati intensificati i controlli nella zona. Sono 130 le persone che si sono date fuoco fin dal 2009.