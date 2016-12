21:35 - Almeno 44 persone sono morte e altre 11 sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un pullman in una vallata del Tibet. Lo riferisce l'agenzia Nuova Cina, citando responsabili locali della regione autonoma. Il veicolo, secondo quanto si è appreso, è uscito dalla carreggiata lungo una strada di montagna, precipitando in un burrone. Non ancora note le cause dell'incidente.