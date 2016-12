05:53 - Ancora un'immolazione in Tibet. Secondo quanto riferisce il sito Phayoul, giovedì Lobsang Dorje, un giovane di 25 anni ex monaco del monastero di Kirti nella regione di Ngaba (Aba per i cinesi), si è dato fuoco, cantando slogan contro l'egemonia cinese sul Tibet. Non si sa se il giovane sia sopravvissuto o meno. Lobsang Dorje è il 127esimo tibetano ad essersi immolato dal 2009.