17:02 - Tacchini vivi, sangue di cobra, insetti, canne di bambù: sono alcuni dei terribili ingredienti di cui devono cibarsi i marine Usa durante le esercitazioni di sopravvivenza in Thailandia. Bevono sangue e mangiano uccelli vivi per mettere in pratica la loro forza di volontà in vista di una ipotetica guerra.