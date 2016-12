13 settembre 2014 Thailandia, manuale con la porno prof Ritirati duemila libri per la scuola per un errore della casa editrice. Sulla copertina per il testo di matematica non c'era una professoressa bensì una pornostar del Giappone Tweet google 0 Invia ad un amico

15:22 - La professoressa sulla copertina, giacca professionale e cartelletta tra le mani, indica numeri ed equazioni alla lavagna. Niente di più consono per un manuale di matematica distribuito in una decina di scuole superiori thailandesi. Ma il governo ha ritirato dal commercio quel libro quando ha scoperto che quella docente è in realtà una pornostar giapponese.

La giovane è infatti la stessa che compare in alcuni scatti hard diffusi in Rete. E così, le autorità scolastiche hanno fatto sparire quel libro, come si legge su asiancorrespondent.com. Almeno duemila copie del manuale erano già state distribuite nelle scuole del paese. "Richiameremo quei testi e provvederemo a pubblicare nuovi libri con altre copertine", dice Chaipruek Serisak, segretario della commissione thailandese dell'educazione.



La casa editrice, che ha detto di aver trovato la foto su Internet, si è scusata per l'errore.