07:34 - La Corte costituzionale della Thailandia ha invalidato le elezioni legislative del 2 febbraio. "Il voto non è valido", ha detto alla stampa un portavoce della Corte. I giudici della Corte che hanno preso la decisione per 6 voti contro 3, si sono basati sul fatto che il voto non ha potuto essere tenuto in 28 circoscrizioni, a causa del blocco dei seggi da parte dei manifestanti dell'opposizione.