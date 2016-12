06:33 - Trenta persone sono morte e oltre venti sono rimaste ferite in un incidente stradale nel nordovest della Thailandia, dove un pullman è caduto in un burrone a causa del cedimento dei freni nella provincia di Tak. Lo ha riferito la polizia locale. "L'autobus ha infranto una barriera di cemento e si è schiantato 150 metri più in basso", ha spiegato il capitano della polizia del distretto di Mae Tho.