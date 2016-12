05:54 - Sempre alta tensione in Thailandia. Un ordigno esplosivo è stato lanciato contro la villa del leader dell'opposizione thailandese Abhisit Vejjajiva, in un attacco che ha solo provocato lievi danni materiali all'edificio, e che è avvenuto quando la famiglia dell'ex premier, il cui Partito democratico boicotterà le elezioni del 2 febbraio, non era in casa. Lo riporta questa mattina il Bangkok Post.