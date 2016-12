3 aprile 2014 Texas, sparatoria in base militare

Quattro morti e 15 feriti Pomeriggio di sangue nella base militare di Fort Hood. Secondo le autorità una rissa tra militari sarebbe degenerata. Il soldato che ha scatenato la strage si è poi suicidato

12:27 - Momenti di paura nella base militare di Fort Hood, nel centro del Texas, per una sparatoria. Il bilancio, ancora provvisorio, è di quattro morti e 15 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. La base militare è stata isolata. Secondo le autorità non sarebbe un atto di terrorismo ma di una lite tra militari degenerata. Il soldato che ha scatenato la strage, il 35enne Ivan Lopez, si è ucciso.

La situazione rimane comunque ancora molto fluida. Per ore s'è parlato di un possibile secondo sparatore, ma dalle prime verifiche pare che Lopez abbia agito da solo. Nella zona, ancora bloccata da migliaia di uomini delle Forze dell'Ordine, sono arrivate anche le squadre speciali e agenti del Fbi che stanno controllando edificio dopo edificio. Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti dall'area dell'ospedale della cittadella militare, circa 10 o 20 colpi - spiegano alcuni testimoni - provenienti dalla zona dove si trova una piscina adibita alla riabilitazione motoria.



Il cordoglio di Obama - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è stato prontamente informato della situazione. ''Abbiamo tutti il cuore spezzato - ha detto il Presidente - per aver vissuto di nuovo una storia simile. Stiamo seguendo ogni sviluppo. La situazione è fluida in questo momento, voglio solo assicurare tutti che stiamo facendo di tutto per andare a fondo e capire cosa è successo''. Anche il capo del Pentagono, Chuck Hagel ha parlato di ''un'orrenda tragedia''.



Il precedente - Il 5 novembre del 2009 a sparare fu un ufficiale e psichiatra dell'esercito, Nidal Malik Hasan, uccidendo 13 persone e ferendone altre 30. Viene ricordata come la peggiore strage della storia Usa in una base militare. Hasan, colpito, rimase paralizzato. E' stato condannato a morte nell'agosto del 2013.



Fort Hood, la più grande base americana del mondo - Fort Hood è la maggiore base militare americana del mondo, e può ospitare oltre 50mila uomini. La base si trova a Killeen, a meta' strada tra Waco ed Austin, a circa 100 chilometri dalle due città. Dedicata al generale dell'esercito confederato John Bell Hood, costruita nel 1942 per rispondere alla macchina da guerra nazista, la base ha una superficie di circa 40 chilometri quadrati ed è sede tra l'altro di due divisioni, la prima di cavalleria e la prima divisione ovest dell'esercito, che dapprima si trovava a Fort Carson in Colorado. Fort Hood è divisa in tre sezioni. Accanto alla principale, cioè la struttura centrale, ci sono West Fort Hood e North Fort Hood.