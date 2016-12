Texas,scoperto cimitero clandestini

22:20 - Un'équipe di antropologi della Baylor University ha annunciato di aver ritrovato una fossa comune di immigrati illegali in un cimitero del Texas meridionale. I resti dei clandestini sono venuti in luce nelle ultime due settimane al Sacred Heart Burial Park di Falfurrias: i resti umani erano chiusi in sacchi della spazzatura, buste della spesa o senza alcun contenitore. In un caso le ossa di due o tre persone erano contenute in un unico sacco.