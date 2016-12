24 aprile 2014 Texas, mamma morde pitbull per

08:57 - Epilogo a lieto fine per Mackenzi Plass, una bimba di due anni e mezzo che è stata attaccata da un pitbull in Texas. La mamma, Chelsi Camp, infatti è intervenuta immediatamente mordendo il cane all'orecchio e ponendo i due pugni a mo di leva per permettere alla figlia di allontanarsi dalla presa. "Probabilmente la bestia ha sentito l'odore del mio cane su mia figlia", ha affermato Chelsi, che fa la dog-sitter.

Cosa è successo - La donna si era un attimo allontanata quando la bestia si è avvicinata alla piccola Mackenzi. Sentendo l'odore di un altro cane, ha attaccato la bimba. L'istinto materno di Chelsi è entrato in azione e senza pensare la ragazza è intervenuta mordendo il cane all'orecchio, staccandoglielo, e infilando i pugni nella morsa per permettere alla figlia di allontanarsi. Chelsi è riuscita anche a chiamare la polizia, che è intervenuta sparando all'animale senza però ucciderlo. La bimba è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove la dimetteranno presto: ha riportato solo qualche ferita, ma guarirà in pochi giorni. Lo stesso vale per la mamma, che a poco a poco riprenderà l'uso dell mani, per ora completamente fasciate. Il cane invece ha subito un'eutanasia.