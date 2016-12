23 agosto 2014 Texas, fallisce il test del razzo spaziale:

le immagini dell'esplosione in cielo Il volo di prova di uno dei velivoli della SpaceX non va esattamente come programmato e il missile scoppia poco dopo il decollo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:11 - Test fallito a McGregor, in Texas, per la SpaceX, azienda statunitense specializzata in trasporti spaziali. Il volo di prova di uno dei suoi razzi non va infatti esattamente come programmato e il velivolo, poco dopo il decollo, esplode in cielo.

Le immagini dell'esplosione del razzo





Il decollo:









L'esplosione:









Dopo l'esplosione in cielo: