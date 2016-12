Texas, bloccata legge anti aborto

06:19 - Lee Yeakel, giudice federale, ha rigettato come incostituzionali una serie di restrizioni in materia di aborto che sarebbero entrate in vigore in Texas da lunedì. Le misure restrittive, ora respinte, sono contenute in una severa legge anti aborto, firmata dal governatore repubblicano Rick Perry. La legge proibisce l'aborto dopo la 20/a settimana rende molto più rigorosi controlli e obblighi sanitario-amministrativi per i centri medici.