8 aprile 2014 Texas, bambino rinchiuso nell'armadio: torna a sorridere dopo molto tempo In evidente stato di denutrizione, Jordan era stato chiuso per punizione dopo aver ripetutamente subìto abusi dal padre e la sua compagna Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:22 - Jordan Bleimeyer, bimbo di 5 anni sta prendendo peso e tornando a sorridere al Houston Hospital, in Texas dopo che la polizia lo aveva trovato a fine marzo chiuso dentro un armadio chiaramente malnutrito.

Un'orribile vicenda che ha come protagonisti il padre del bimbo e la sua compagna. I due picchiavano e abusavano su Jordan. La raccapricciante scoperta è avvenuta in seguito ad una segnalazione giunta alla polizia da parte dei vicini di casa della giovane coppia, che, all'ennesima lite scoppiata in famiglia, hanno ritenuto opportuno capire cosa stesse accadendo. Jordan è stato trovato in un armadio, malnutrito e con dei tagli sulla schiena. Trasportato immediatamente in ospedale sono iniziate le cure.



La comunità di Houston si è radunata intorno al bambino portandogli giocattoli e vestiti. Il bambino ha preso 4chili nelle ultime settimane e le foto lo mostrano sorridente e circondato da giocattoli e libri donati dalla comunità.



I padre e la matrigna sono stati arrestati e la madre biologica di Jordan ha dichiarato che non aveva contatti con il figlio da due anni poiché non gli era mai stato dato il permesso di vederlo.

Quasi 5.500 le persone che hanno iniziato a seguire la pagina Facebook che sostiene il piccolo Jordan Bleimeyer.