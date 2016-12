20 aprile 2014 Terza Pasqua in India per i marò: l'appello dei fucilieri e delle famiglie corre sul web La moglie di Girone: "Spero di riabbracciarli in patria". La figlia di Latorre scrive su Twitter alla cantante Alessandra Amoroso: "Parlane anche tu per aiutarli" Tweet google 0 Invia ad un amico

22:00 - Terza Pasqua in India per i marò. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono infatti da oltre due anni nel Paese per l'uccisione di due pescatori dello Stato meridionale del Kerala. I due militari, che risiedono e lavorano nell'ambasciata d'Italia a New Delhi, sono stati raggiunti dalle rispettive famiglie. Ma è sul web, attraverso Facebook e Twitter, che corre il loro appello.

"Un augurio semplice ma pieno di affetto affinché voi tutti possiate passare una serena Santa Pasqua", scrive Massimiliano Latorre. "Voglio ringraziarvi per i messaggi di auguri ed affetto ricevuti anche in occasione di questa festività e nelle forme più svariate. Un caloroso abbraccio augurandovi ancora Buona Pasqua!". Intanto su Twitter sua figlia Giulia scrive alla cantante pugliese Alessandra Amoroso: "Ciao Alessandra! Stavo pensando perché non parli dei maro, i militari detenuti in India? Per aiutare la loro situazione. Bacio".



"Caro augurio di Buona Pasqua a tutti gli italiani" e a "tutti coloro che da sempre ci sono vicini", scrive invece Salvatore Girone, "con l'auspicio di potervi riabbracciare presto nella nostra amata Patria". Un augurio che rinnova anche Vania Ardito, moglie del fuciliere. "Auguro a tutti voi una buona e serena Pasqua con la speranza che possiamo presto riabbracciare Salvatore e Massimiliano in Patria. Grazie per gli infiniti messaggi di affetto - conclude su Facebook - che hanno riempito il nostro cuore di gioia".