07:38 - Gli Usa rafforzeranno le misure di sicurezza in alcuni aeroporti internazionali da dove partono voli diretti per gli Stati Uniti. Lo rende noto il Dipartimento per la sicurezza nazionale. Stando a quanto emerso, i Paesi coinvolti dovrebbero essere in Europa e Medio Oriente e la decisione sarebbe stata presa dopo uno scambio importante di informazioni con alcuni governi alleati.