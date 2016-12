Terrorismo, piano strage su Parigi

05:54 - Medhi Nemmouche, il presunto assassino del Museo ebraico di Bruxelles, si vantava di voler compiere un attentato a Parigi il 14 luglio davanti ai giornalisti francesi ai quali ha parlato mentre erano tenuti in ostaggio in Siria. Lo scrive il quotidiano "Liberation", che sostiene di aver avuto informazioni da "numerose fonti" che hanno visionato gli interrogatori degli ex ostaggi francesi in Siria che con Nemmouche hanno avuto a che fare.