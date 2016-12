Terrorismo,Parigi aumenta controlli

08:18 - La Francia, su richiesta degli Stati Uniti, ha rafforzato le misure di sicurezza nei propri aeroporti per i voli verso gli Stati Uniti durante il periodo estivo. Giovedì Washington aveva chiesto ad una quindicina di Paesi in Europa e Medio Oriente di aumentare i controlli nei propri scali perché esiste la possibilità di minacce terroristiche contro gli Stati Uniti, in particolare da parte dell'Isis, lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante.