Terrorismo, nove arresti a Londra: in manette anche predicatore radicale

14:51 - Nove uomini tra i 22 e i 47 anni sono stati arrestati a Londra con il sospetto di essere membri di un'organizzazione legata al terrorismo islamico. Lo riferiscono i media britannici, aggiungendo che le manette sono scattate anche per il predicatore radicale Anjem Choudary. Come risulta da fonti della polizia, l'operazione è frutto di un'inchiesta e non di una minaccia immediata.

Anjem Choudary è il leader di al-Muhajiron, un'organizzazione bandita in Gran Bretagna dal 2003. Nel 2013 Choudary raccontò di essere stato avvicinato per un periodo da Michael Adebolajo, uno dei due terroristi che nel maggio dello scorso anno uccisero in strada a Woolwich, nel sud-est di Londra, il soldato Lee Rigby.