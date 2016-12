17:31 - Giro di vite del governo Cameron contro il terrorismo interno di matrice islamica. La polizia avrà infatti il potere in via temporanea di sequestrare i passaporti dei cittadini britannici sospettati di viaggiare all'estero per unirsi a gruppi jihadisti terroristici. Lo ha annunciato il primo ministro, precisando che "il passaporto non è un diritto automatico, e che può essere ritirato dall'Home Office".