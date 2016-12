Tensione in Libia, la Farnesina rimpatria oltre cento italiani

18:56 - La Farnesina, per il tramite dell'ambasciata a Tripoli e in raccordo con l'Unità di Crisi, ha favorito negli ultimi giorni il trasferimento sotto protezione di oltre 100 italiani che avevano manifestato l'intenzione di lasciare il Paese dopo l'aggravarsi della situazione. Nelle ultime ore sono diversi i governi che hanno invitato i propri cittadini a lasciare la Libia: tra gli altri, quelli di Usa, Germania ed Egitto.

"Di fronte all'aggravarsi della crisi in Libia - si legge in una nota della Farnesina - il ministro degli Esteri Federica Mogherini ha disposto da giorni un piano di tutela dei connazionali nelle zone più a rischio", attivando tra l'altro "un monitoraggio della presenza italiana". "Su richiesta di alcuni governi l'Italia si è occupata anche del trasferimento di persone di nazionalità diversa". L'uscita dalla Libia degli italiani che lo hanno richiesto "è avvenuta con convogli via terra verso la Tunisia e con il ricorso a velivoli dedicati disposti dall'Unità di crisi".



Il ministero degli Esteri del Cairo ha esortato i propri connazionali a "lasciare immediatamente" Tripoli e Bengasi per spostarsi in città più sicure o a lasciare la Libia attraverso il confine con la Tunisia. Un appello simile è stato diramato dal Foreign Office inglese e dal ministero degli Esteri tedesco. Anche il dipartimento di Stato Usa ha sconsigliato ancora una volta gli americani ad andare in Libia e ha esortato tutti i cittadini sul posto a "lasciare immediatamente" il Paese.



Si aggrava il bilancio delle vittime - Il bilancio degli scontri tra milizie nella sola città di Tripoli, dal 13 luglio quando è cominciata la battaglia per il controllo dell'aeroporto della capitale libica, è salito intanto a 97 morti e 400 feriti. Lo ha reso noto il ministero della Salute. L'ultimo bilancio fornito una settimana fa parlava di 47 morti e 120 feriti.