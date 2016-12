3 luglio 2014 Temporale a New York, crolla parte della facciata del ponte di Brooklyn: 5 feriti Un violentissimo temporale si è abbattuto su New York, causando incidenti in diverse zone della città Tweet google 0 Invia ad un amico

12:58 - Un violentissimo temporale si è abbattuto su New York, causando incidenti in diverse zone della città. Il più grave a Brooklyn, dove si è sfiorata la tragedia: cinque persone sono rimaste ferite per il crollo di una sezione della facciata ornamentale del famoso ponte che unisce il più grande quartiere della città a Manhattan. I malcapitati si stavano riparando in uno dei sottopassaggi quando sono stati travolti da enormi calcinacci e mattoni.

Trasportati in ospedale, i feriti sarebbero tutti in buone condizioni. Il crollo, hanno assicurato i vigili del fuoco, non ha riguardato strutture portanti del ponte la cui integrità non è stata messa in pericolo. E' stata comunque aperta un'inchiesta sull'episodio.



Anche l'antenna della Freedom Tower, nella parte sud di Manhattan, come testimoniano alcune spettacolari immagini è stata colpita in pieno da un fulmine, senza conseguenze per l'edificio.



In arrivo su costa orientale Usa primo uragano della stagione - Il maltempo dovrebbe proseguire nelle prossime ore, e le autorità cittadine hanno proclamato lo stato di massima allerta, per quel che riguarda il pericolo inondazioni. Anche le autorità dello Stato di New York hanno messo in guardia la popolazione di diverse contee per il rischio tornado. La situazione meteo potrebbe peggiorare ancora di più il 4 luglio, giorno dell'Independence Day, quando secondo le previsioni potrebbe abbattersi sulla costa orientale degli Stati Uniti il primo uragano della stagione, chiamato Arthur.