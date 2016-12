23:56 - Sono almeno due le vittime della tempesta di neve che si è abbattuta sul nord-est degli Stati Uniti. L'emergenza, che ha portato anche alla cancellazione e a ritardi per migliaia di voli, sembra oramai rientrata. Anche a New York, dove il manto nevoso ha raggiunto i 15 centimetri, col traffico in tilt in gran parte della città. Scuole e uffici pubblici sono rimasti ancora chiusi in diverse località.